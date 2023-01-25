Сегодня стартовали продажи новых ноутбуков Apple на М2 Pro и M2 Max

Сегодня компания Apple официально отправила в продажу свои новые ноутбуки и компьютеры на базе процессоров М2 Pro и Max, которые, вероятно, вскоре появятся и на нашем рынке. Соответственно, хотелось бы уточнить несколько очень важных деталей, которые помогут потенциальному покупателю в выборе оптимального варианта ноутбука или настольного компьютера. Первый момент — ноутбуки на М1 Pro и Max ушли в историю, так как производить их Apple больше не планирует и на официальном сайте их просто нет. Это значит, что официально купить ноутбуки на этих процессорах можно будет исключительно в том случае, если они остались на складе у ритейлеров. При этом необходимости этого делать просто нет, так как новые модели на новых процессорах официально стоят столько же.

Да, новый MacBook Pro 14 на M2 Pro стоит столько же, сколько и MacBook Pro 14 на M1 Pro, только у него при этом больше ядер центрального процессора и видеокарты, новый порт HDMI 2.1, более ёмкая батарея с большим временем автономной работы и множество других мелких улучшений. Смысла покупать ноутбук прошлого поколения нет, потому что новое поколение более привлекательное по всем направлениям. Кроме того, настольные решения тоже получили значительный апгрейд, но при этом стоят столько же, сколько и прошлое поколение. Это очень важный момент, потому что производительность играет краеугольную роль при выборе компьютера. Проблема только в том, что новинки могут добираться до нашего рынка слишком долго.