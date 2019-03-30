Селфи-камера Samsung Galaxy S10 работает с ограничениями в сторонних приложениях

Владельцы смартфона Samsung Galaxy S10 жалуются на работу фронтальной камеры в сторонних приложениях. Как известно, все модели Galaxy S10 имеют широкоугольный объектив, но при включении камеры из сторонних приложений угол обзора сужается, а разрешение падает до 6 Мп. Единственный выход для пользователей – сначала делать фото и видео во встроенном приложении, а затем загружать контент из галереи для отправки в мессенджеры и социальные сети.

Напомним, что стандартную модель оснастили 6,1-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением Quad HD+, тройной основной камерой на 12, 12 и 16 Мп, одинарной фронтальной камерой на 10 Мп, топовыми чипсетами Exynos 9820 или Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.

Старшая модель отличается 6,4-дюймовым экраном, двойной фронтальной камерой на 10 и 8 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. Керамическая версия отличается 12 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Также смартфоны оборудованы поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11 ax), поддержкой быстрой беспроводной зарядкой нового поколения Fast Wireless Charging 2.0 и возможностью подзаряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68 и предустановленной ОС Android 9.0 Pie.