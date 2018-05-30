Селфифон Xiaomi Redmi Y2 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Xiaomi Redmi Y2, первое поколение которого было представлено всего полгода назад. Сообщается, что аппарат получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 8.1.

Что до все еще вполне актуального Xiaomi Redmi Y1, то он оснащается 5,5 дюймовым HD-дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass, процессором Qualcomm Snapdragon 435,3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ расширяемой памяти, 16-Мп фронтальной камерой с углом обзора 76,4°, апертурой F/2,0 и светодиодной вспышкой, 13 Мп основной камерой с автофокусом, двойной вспышкой и диафрагмой F/2,2, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятором на 3080 мАч.