Семидюймовый Honor X10 Max полностью рассекречен

Китайский регулятор TENAA раскрыл подробные характеристики смартфона Honor X10 Max, который будет представлен уже 2 июля. Итак, смартфон оснастят 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 780 кд/м2 и поддержкой технологии RGBW, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6/64 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 4900 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, двойной основной камерой на 48 и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой панели и предустановленной Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI. Масса устройства составит 227 г, а размеры – 176,46:84,91:8,3 мм

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