Семидюймовый Huawei Honor Note 10 оценен в 409 долларов

Как и было обещано, сегодня компания Huawei представила смартфон Honor Note 10, главной особенностью которого стал огромный 6,95-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2220 пикселей и поддержкой HDR10. Новинку также оснастили фирменным чипсетом Kirin 970, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой ускорения процессора и графики CPU Turbo и GPU Turbo, режимом Double Turbo с отдельной аппаратной кнопкой для его запуска, двойной основной камерой на 24 и 16 Мп с функциями ИИ, фронтальной камерой на 13 Мп, системой жидкостного охлаждения THE NINE с восемью уровнями теплоотвода, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, NFC, портом USB Type-C, а также предустановленной Android 8.18.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Версия с 6+64 ГБ оценена в 409 долларов, 6+128 ГБ – 468 долларов, а 8+128 ГБ – 527 долларов. Продажи в Китае стартуют уже завтра, 1 августа.