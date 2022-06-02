Sennheiser представила беспроводные наушники TV Clear

Sennheiser анонсировала новую пару наушников, которые могут работать как наушники для телевизора, а также как гарнитура для смартфона.

Новинка может плавно переключаться с телевизора на звонки по телефону или прослушивание музыки. Наушники поддерживают соединение Bluetooth даже при подключении к телевизору.

Sennheiser TV Clear будет поставляться со специальным беспроводным передатчиком, который можно подключить к аудиовыходу телевизора. Беспроводной передатчик создает беспроводное соединение с наушниками TV Clear с малой задержкой. Этот инновационный подход к подключению предлагает улучшения по сравнению с использованием Bluetooth в традиционных наушниках TWS.

Наушники поддерживают шумоподавление и обеспечивают до 15 часов прослушивания ТВ и до 37 часов с помощью зарядного чехла.

Sennheiser TV Clear продается по цене 400 долларов.
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