Sennheiser представила наушники Accentum Clip

Sennheiser расширяет свой ассортимент аудиоустройств, представив Accentum Clip — свои первые беспроводные наушники открытого типа с креплением-клипсой. В отличие от традиционных внутриканальных моделей с силиконовыми амбушюрами, Accentum Clip крепятся к внешней части уха с помощью гибкой клипсы. Такая конструкция предназначена для пользователей, которые хотят слушать музыку или подкасты, не теряя связь с окружающей обстановкой. Вес каждого наушника составляет 6,8 грамма, а общий вес комплекта вместе с зарядным кейсом достигает 57 грамм. За воспроизведение звука отвечает 12-мм динамический излучатель. Поскольку открытая конструкция обычно приводит к утечке звука и снижению качества низких частот, Sennheiser внедрила специальную внутреннюю систему демпфирования, которая помогает уменьшить распространение звука за пределы наушников.

Ещё модель оснащена функцией Dynamic Equalizer, автоматически регулирующей частотную характеристику в зависимости от уровня громкости. При низкой громкости система усиливает басы и мелкие детали, а по мере увеличения громкости корректировки постепенно уменьшаются, сохраняя сбалансированное звучание. Accentum Clip поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC, что обеспечивает воспроизведение аудио высокого качества на совместимых устройствах. За беспроводное подключение отвечает Bluetooth 6.0, также реализована технология Multipoint, позволяющая одновременно подключать наушники к смартфону и компьютеру.
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