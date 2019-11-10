Серьезная новинка от Huawei 10 Enjoy

Компания Huawei выпустила мощную новинку под названием 10 Enjoy.У гаджета будет отличная характеристика обладает аккумулятором емкостью 4000 мАч,разрешение экрана составило 1560 х 720 точек и селфи-модуля 8 Мп с апертурой f/2.0. Автономность работы устройства на уровне 47 часов в режиме разговоров, 112 часов — воспроизведения музыки и 20 часов — веб-серфинга.Недостатков гаджета это то, что нет отпечатка пальца.Цветовая гамма у смартфона будет зеленый, серый и черный цвет. Стоимость новинки будет 198 долларов.