Серия Apple iPhone 13 станут толще

Согласно новому отчету, грядущая линейка Apple iPhone 13 получат более толстый корпус и более крупный выпуклость основной камеры по сравнению с прошлогодней серией iPhone 12.

Новые модели iPhone 13 и iPhone 13 Pro будут иметь толщину 7,57 мм. Это означает увеличение на 0,17 мм, которое практически не будет заметно для обычного пользователя.

У iPhone 13 и iPhone 13 Pro выступы камеры будут выступать больше, чем у его предшественников. В то время как у iPhone 12 и 12 Pro высота выступа камеры составляет 1,5 мм и 1,7 мм соответственно. Компания вносит изменения в дизайн, чтобы выступ камеры был толще, вместо того, чтобы отдельные линзы выступали так же сильно на будущих моделях iPhone. Это также позволит линзам располагаться ближе к положению заподлицо в корпусе устройства.