Серия Galaxy S21 может поставляться без зарядного устройства и наушников

Apple объявила на мероприятии Hi Speed, что больше не будет поставлять iPhone с зарядными устройствами и наушниками в комплекте. Недавно представленная серия iPhone 12, а также новые розничные пакеты iPhone 11 , iPhone XR и iPhone SE 2020 не включают их. Следуя по стопам компании Apple, Samsung также может отказаться от двух обычно включенных аксессуаров с новыми телефонами, начиная с серии Galaxy S21.

Samsung выпустит серию Galaxy S21 раньше, чем в предыдущие годы. Три устройства из этой серии - Galaxy S21, Galaxy S21 + и Galaxy S21 Ultra могут дебютировать уже в январе 2021 года. Компания также рассматривает возможность удаления комплектного зарядного устройства и наушников из розничных коробок серии Galaxy S21.