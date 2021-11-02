Серия Google Pixel 3 теперь официально считается устаревшей

После трех лет обновлений программного обеспечения серия Google Pixel 3 теперь официально подошла к концу, когда дело доходит до обновлений программного обеспечения. В октябрьском списке по безопасности прошлого месяца отмечалось последнее исправление безопасности, которое будет получено сразу после получения последнего крупного обновления для Android 12 . Примечательно, что эта серия также не была включена в список по безопасности за этот месяц.

Серия Google Pixel 3 была запущена в октябре 2018 года, и мы даже недавно видели сообщения о том, что устройства зависают в режиме EDL. Pixel 3 имеет процессор Snapdragon 845, 5,5-дюймовый дисплей FHD + OLED и батарею на 2915 мАч, а модель XL - 6,3-дюймовый QHD + P-OLED и аккумулятор на 3430 мАч. Оба устройства оснащены камерой на 12,2 МП. Это, конечно, не удивительные устройства по сегодняшним меркам, но в то время они были приличными, а XL был известен своей комично большой челкой. Это знаменует собой конец эпохи для владельцев устройств Pixel 3, поскольку теперь больше не будет обновлений на данные устройства.
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