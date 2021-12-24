Серия OnePlus 7 получает декабрьское обновление с последними исправлениями безопасности

Согласно отчету OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro используют OxygenOS 11.0.5.1. Пользователи устройств серии OnePlus 7 на официальных форумах сообщества OnePlus отметили, что это обновление довольно небольшое - 173 МБ и обеспечивает декабрьское исправление безопасности для устройств. Кроме того, обновление устраняет проблему с устройствами серии OnePlus 7, которая не позволяет им отправлять и получать медиафайлы в WhatsApp.

Обновление OxygenOS 11.0.5.1 в настоящее время развертывается в Индии, Европе и на других рынках. Обновление развертывается партиями, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем он достигнет всех пользователей. Если вы еще не получили это обновление OTA, то вы можете проверить его доступность в ручную. Ранее руководство компании намекало, что серия OnePlus 7 получит обновление ColorOS 12 в Китае.