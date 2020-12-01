Серия OnePlus 9 будет включать OnePlus 9E

В следующем году OnePlus снова меняет свою продуктовую стратегию для своих флагманских телефонов. У грядущего флагмана OnePlus 9 будет три модели. Таким образом следует что, наряду с OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro , мы также получим третий телефон под названием OnePlus 9E.

Согласно утечкам, смартфон OnePlus 9E будет позиционироваться в серии и он может быть самой доступной моделью в серии OnePlus 9. Однако цена - не единственная проблема. К сожалению больше информации о смартфоне нет, но в скором времени появится более подробная информация.