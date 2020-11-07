Серия OnePlus 9 уже находится в стадии разработки

Серия смартфонов OnePlus 9 уже находится в стадии разработки и должна выйти примерно в начале второго квартала 2021 года.

OnePlus 9 - LE2110

OnePlus 9 Pro - LE2117, LE2119, LE2120

Неизвестное устройство - LE2127

В сети появилась информация о номерах моделей и основных характеристиках будущих флагманов компании OnePlus. Серия смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro имеют следующие номера моделей:Номера моделей совпадают с первыми двумя буквами кодового названия LEMONADE, которое ранее упоминалась в утечках. По слухам серия OnePlus 9 будет оснащена Qualcomm Snapdragon 875 , AMOLED-дисплеем с отверстием по центру, экраном с частотой обновления 144 Гц, рейтингом IP68, NFC, двумя стереодинамиками, быстрой беспроводной зарядкой на 40 Вт в дополнение к проводной зарядке 65 Вт.