Серия Realme 8 выйдет 24 марта...

Компания Realme объявила наконец-то дату запуска серию смартфонов Realme 8.

Компания выпустила рекламный ролик на своем канале YouTube.

Судя показаному ролику, новые телефоны будут представлены 24 марта. Ожидается, что в серии Realme 8 будет как минимум два телефона - Realme 8 и Realme 8 Pro. Компания Realme уже подтвердил, что realme 8 Pro будет иметь заднюю камеру на 108 МП, встроенный сканер отпечатков пальцев, что означает, что у нее будет экран AMOLED. Модель Pro также будет иметь аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.

Также официально раскрыты некоторые ключевые характеристики стандартной модели. Realme 8 будет иметь 6,4-дюймовый полноэкранный дисплей Super AMOLED, 64-мегапиксельную камеру Quad AI, процессор Helio G95, аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку зарядного устройства Dart 30 Вт.