Серия Realme 9 Pro выйдет 16 февраля

Realme сегодня объявила, что 16 февраля представит модели 9 Pro. Серия Realme 9 Pro будет запущена по всему миру и событие будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице Realme в Facebook и на канале YouTube.

Компания уже подтвердила что представит Realme 9 Pro+, а также раскрыла его дизайн и несколько характеристик, включая процессор Dimensity 920 5G, экран AMOLED, сканер отпечатков пальцев на дисплее, монитор сердечного ритма и система с тремя камерами на задней панели с 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766 с OIS.

Realme подтвердила два варианта цвета для Realme 9 Pro+: зеленый и синий, причем последний имеет дизайн Light Shift, который меняет цвет задней панели со светло-голубого на красный при воздействии солнечного света.