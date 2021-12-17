Серия Realme GT 2 будет иметь непревзойденную технологию «сверхстабильного сигнала»

Вице-президент компании Realme Сюй Ци, поделился новым тизером в своем официальном аккаунте Weibo. Глядя на изображение, грядущая серия вице-президент GT 2 от китайского производителя смартфонов, будет оснащена непревзойденной технологией «сверхстабильного сигнала». Кроме того, в тизере добавлено, что это станет возможным благодаря первой в своем роде антенной технологии для сетей. К сожалению, вице-президент не раскрыл каких-либо подробностей относительно рассматриваемой антенной технологии, но мы можем предположить, что она, вероятно, улучшит соединение на основе сотовой сети или Wi-Fi для более плавной работы в сети.