Серия Realme Q2 официально подтверждена к запуску 13 октября

Китайский производитель смартфонов Realme официально подтвердила, официальный запуск смартфонов серии Q2.

В прошлом году realme запустила realme Q как переименованную realme 5 Pro для китайского рынка. Ожидается, что эти два устройства будут поставляться с наборами микросхем 5G. Стандартный Realme Q2 работает на базе MediaTek Dimensity 720 согласно Geekbench , тогда как Realme Q2 Pro имеет MediaTek Dimensity 800U. Еще одно различие между этими устройствами заключается в том, что только более дорогой Q2 Pro будет оснащен четырехкамерной установкой с пониженным 48-мегапиксельным основным датчиком в паре со сверхшироким 8-мегапиксельным устройством, 2-мегапиксельным макроснимком и 2-мегапиксельной глубиной.

Помимо вышеупомянутых отличий, ожидается , что серия realme Q2 будет похожа на серию realme 7 по всем другим параметрам, включая дисплей Super AMOLED с частотой 60 Гц и быструю зарядку 65 Вт для realme Q2 Pro и ЖК-панель с частотой 90 Гц и быструю зарядку 30 Вт на стандартный Realme Q2.