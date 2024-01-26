Серия Samsung Galaxy S24 бьет рекорды предзаказов

Профильное издание ETNews сообщает, что серия смартфонов Samsung Galaxy S24 бьет рекорды предзаказов на родном для производителя южнокорейском рынке. За первую неделю с 19 по 25 января производитель получил 1,2 млн предварительных заказов. Год назад на предыдущее поколение Galaxy S23 был оформлено 1,09 млн заказов, на Galaxy S22 два года назад – 1,01 млн, а на Galaxy S21 три года назад – лишь 0,8 млн. Аналитики считают, что продажи линейки Galaxy S24 могут достигнуть 30 миллионов экземпляров.

Напомним, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ оснащаются платформами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ соответственно, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ у Galaxy S24 и 256 ГБ или 512 ГБ у Galaxy S24+, 6,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и 6,7-дюймовым дисплеем c разрешением QHD+ соответственно (обе панели получили адаптивную кадровую частоту 1-120 Гц), селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), аккумуляторами на 4000 мАч и 4900 мАч соответственно, поддержкой 25-Вт и 45-Вт проводной, а также 15-Вт беспроводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1, которая может похвастаться продвинутыми для смартфонов возможностями искусственного интеллекта.
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