Серия Samsung Galaxy S24 получит титановую рамку корпуса

Сетевые инсайдеры сообщают, что все смартфоны линейки Samsung Galaxy S24, включая базовую модель, получат корпуса с титановой рамкой. В этом компоненте корейский производитель превзойдет компанию Apple, которая наделила титановой рамкой только iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, в то время как пользователи iPhone 15 и iPhone 15 Plus довольствуются алюминиевой рамкой.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S24 оснастят 6,1-дюймовый плоским Dynamic AMOLED-экраном с максимальной частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и защитным стеклом Gorilla Glass, топовой 3-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором ёмкостью 3900-4000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.