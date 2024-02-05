Серия Xiaomi 15 выйдет раньше ожидаемого

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о линейке флагманских смартфонов Xiaomi 15. Утверждается, что новинки будут представлены одновременно с топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и появятся в продаже уже в октябре этого года. Массовое производство стартует в сентябре. В последние годы китайский производитель серьезно ускорился в сроках тестирования и выпуска новых устройств. Например, Xiaomi 13 представили 11 декабря 2022 года, а в продажу выпустили 14 декабря. Серия Xiaomi 14 была представлена 26 октября прошлого года, продажи стартовали 31 октября. По данным источника, базовую модель Xiaomi 15 оснастят флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 4 и первым китайским ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, а Xiaomi 15 Pro сможет похвастаться поддержкой спутниковой связи.