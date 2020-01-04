Серия Xiaomi Mi 10 получит изогнутый экран без отверстий

Электронный гигант Xiaomi готовится к выпуску своих флагманских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro в феврале этого года. Предполагаемый снимок защитной пленки из закаленного стекла для Mi 10 демонстрирует, что экран телефона будет изогнутым со всех четырех, хотя неудивительно, что кривизна гораздо более выражена слева и справа. Также, защитная пленка не имеет отверстий для фронтальной камеры, что означает ее размещение под экраном.

Xiaomi Mi 10 будет иметь OLED-экран размером не менее 6,5 дюймов с частотой обновления 90 Гц. И Mi 10, и Mi 10 Pro будут работать на Snapdragon 865. Младшая модель будет доступна в версии с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ, а Pro будет поставляется только с 12 ГБ. Смартфоны получат получат аккумуляторы объемом в 4500 и 4800 мАч и возможность беспроводной зарядки в 30 и 66 Вт соответственно.