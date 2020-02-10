Серия часов G-Shock 6900 в металлическом корпусе

В честь 25-летия легендарных часов Casio G-Shock DW-6900 компания выпустила три новинки в металлических корпусах. GM-6900 оснащены серебряным корпусом, GM-6900G золотым, а GM-6900B получили черное исполнение.

Безель подвергается примерно 20 процессам ковки, затем резке и полировке. Поверхность отполирована до зеркального блеска. Передняя кнопка «G», которая управляет подсветкой, также металлическая. Даже циферблат оснащен полированной металлической краской, чтобы соответствовать рамке и кнопке.

Размер корпуса G-Shock 6900 с металлической рамкой составляет 53,9 мм × 49,7 мм × 18,6 мм, а общий вес часов - 96 грамм. Новинка получила стекло из минерального хрусталя, а водонепроницаемость часов достигает 200 метров.

Серия G-Shock GM-6900 поступит в продажу в этом месяце по ориентировочной стоимости $ 250.