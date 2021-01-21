Серия ноутбуков HeroBook Pro+ официально поступила в продажу

HeroBook Pro + недавно дебютировал с несколькими новыми усовершенствованиями и улучшениями.

HeroBook Pro+ самый дешевый ноутбук с дисплеем Retina 3K с разрешением 32 x 1800 пикселей и 277 PPI. Он использует панель дисплея Samsung для лучшего качества, улучшенной насыщенности и улучшенной обработки изображений.

Ноутбук оснащен мощным процессором Intel J3455 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LDPPR4 и 128 ГБ памяти eMMC. Хранилище EMMC предлагает вдвое большую скорость, чем традиционный жесткий диск. Загрузка устройства занимает всего 10 секунд. Однако пользователи могут расширить хранилище с помощью карт TF.

HeroBook Pro+ предлагает более 7 часов автономной работы с полимерно-литиевой батареей 38 Вт/ч с быстрой зарядкой до 24 Вт. Ноутбук продается по цене 269 долларов.
Комментарии и отзывы HeroBook Pro+
Обзоры:
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбукОбзор Satechi Aluminum Portable & Adjustable Laptop Stand. Алюминиевая подставка под ноутбук
Обзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкойОбзор Lenovo Yoga Slim 7 14 Fabric. Ультрабук с тканевой крышкой
Новости:
Samsung Galaxy Chromebook 2 будет стоить $700

Сетевые источники поделились подробностями о втором поколении ноутбука Samsung Galaxy Chomebook, выход ко...
TACHY представила ноутбук Vortex 15 с процессором AMD Ryzen 7 5800H

На рынке ноутбуков появился новичок, компания TACHY. ...
Ноутбук ASUS TUF Dash F15 получит CPU Intel Tiger Lake-H35

Профильное издание VideoCardz поделилось подробностями о ноутбуке ASUS TUF Dash F15 (FX516P), который пок...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy Smart Pro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCWИдеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Hitomi E...
Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Hitomi EYeston представила наверное, одну из самых красивых видеокарт серии Radeon RX 6800. Видеокарта будет выпу...
Смартфоны Samsung Galaxy S20 сняты с про...
Смартфоны Samsung Galaxy S20 сняты с проПочти сразу после презентации флагманских смартфонов Galaxy S21 компания Samsung прекратила производство ...
DJI продолжит продавать дроны в США, нес...
DJI продолжит продавать дроны в США, несПравительство США достаточно активно работает над запуском различных законопроектов, которые запрещают ко...
Представлен игровой монитор Acer Predato...
Представлен игровой монитор Acer PredatoКомпания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделями Predator XB273U NX и Predator XB323QK N...
Представлен компактный корпус SilverSton...
Представлен компактный корпус SilverStonКомпания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью Sugo 15, которая подойдет для создание компак...
Представлен ПК-корпус Antec DF700 Flux...
Представлен ПК-корпус Antec DF700 FluxКомпания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью DF700 Flux, которая предназначена для создания игро...
HUAWEI Mate40 Pro занял первое место в D...
HUAWEI Mate40 Pro занял первое место в Dомпания Huawei официально представила последний флагманский смартфон в виде серии HUAWEI Mate40. ...
Умные часы Imilab отдают со скидкой...
Умные часы Imilab отдают со скидкойМногие пользователи ошибочно считают, что умные часы на текущий момент стоят очень дорого и их можно полу...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быст...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быстIntel анонсировала процессоры 11-го поколения для стационарных PC Rocket Lake, которые будут выпущены в п...
В сеть утекли характеристики Samsung Gal...
В сеть утекли характеристики Samsung GalАвторитетный инсайдер Роланд Квандт раскрыл подробности о смартфоне Samsung Galaxy S21 Ultra, который буд...
На выставке CES 2021 компания LG предста...
На выставке CES 2021 компания LG предстаНа выставке CES 2021 компания LG представила UltraFine Display OLED Pro - это первый OLED-монитор компани...
49-дюймовый монитор AOC AGON AG493UCX оц...
49-дюймовый монитор AOC AGON AG493UCX оцКомпания AOC объявила о том, что её 49-дюймовый монитор AGON AG493UCX появится в продаже до конца месяца ...
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor