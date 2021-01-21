Серия ноутбуков HeroBook Pro+ официально поступила в продажу

HeroBook Pro + недавно дебютировал с несколькими новыми усовершенствованиями и улучшениями.

HeroBook Pro+ самый дешевый ноутбук с дисплеем Retina 3K с разрешением 32 x 1800 пикселей и 277 PPI. Он использует панель дисплея Samsung для лучшего качества, улучшенной насыщенности и улучшенной обработки изображений.

Ноутбук оснащен мощным процессором Intel J3455 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LDPPR4 и 128 ГБ памяти eMMC. Хранилище EMMC предлагает вдвое большую скорость, чем традиционный жесткий диск. Загрузка устройства занимает всего 10 секунд. Однако пользователи могут расширить хранилище с помощью карт TF.

HeroBook Pro+ предлагает более 7 часов автономной работы с полимерно-литиевой батареей 38 Вт/ч с быстрой зарядкой до 24 Вт. Ноутбук продается по цене 269 долларов.