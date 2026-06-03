Серия смартфонов Redmi K90 очень хорошо продается

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что серия смартфонов Redmi K90 стала бестселлером на родном китайском рынке. На данный момент зафиксировано более 2 млн активаций. По словам источника, серия Redmi K100 сохранит преемственность и будет состоять из моделей со средним и большим размерами дисплеев.

Напомним, что выпущенный осенью прошлого года Redmi K90 оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2510:1156 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 2,5-кратным оптическим зумом), селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамики с настройкой Sound by Bose, кремний-углеродной батареей на 7100 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22,5 Вт обратной зарядок, а также защитой от воды и пыли (IP68).
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