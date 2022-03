Серия смартфонов Samsung Galaxy S10 и Note10 начинают получать One UI 4.1

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, а также S10 5G теперь получают One UI 4.1 на базе Android 12. Три телефона изначально появились в начале 2019 года с Android 9 и оригинальным пользовательским интерфейсом One. Samsung Galaxy Note10 и Note10+ были выпущены в середине 2019 года, также с Android 9 и улучшенным One UI 1.5. В декабре прошлого года серия S10 и серия Note10 получили Android 12 с One UI 4.0.

Обновление для Note занимает довольно много места, 1049 МБ и вносит изменения в несколько приложений от Samsung. Обновление имеет версию прошивки N976BXXU7HVC6 и включает исправление безопасности от 1 марта. Обновления S10 также содержат мартовский патч.

Что касается более новых моделей, модели Galaxy Note20 начали получать One UI 4.1 уже на прошлой неделе.