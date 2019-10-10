Серию смартфонов OPPO Reno2 представят в Лондоне 16 октября

Компания OPPO объявила, что 16 октября в Лондоне состоится презентация новой серии смартфонов Reno2. На данный момент известно, что основной упор будет сделан на фотовозможности, и новинки получат четырехмодульную камеру (с максимальной матрицей 48 Мп), 5-кратный гибридный и 20-кратный цифровой зум, улучшенный режим для съемки в темноте Ultra Dark Mode и многое другое.Еще в конце августа смартфоны были представлены для Китайского рынка, но какие именно конфигурации моделей приедут для Европы, пока остается загадкой.