Сертифицирован смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с 30 вт зарядкой

Xiaomi готовится пополнить свою линейку смартфонов среднего класса CC, еще одним устройством Mi CC9 Pro, которое, уже сертифицировано на различных рынках. Устройство с номером модели M1910M4E было замечено на 3C, с быстрозаряжающимся адаптером мощностью 30 Вт. Аналогичный телефон под маской M1910M4G официально сертифицирован Евразийской экономической комиссией.

Xiaomi Mi CC9 Pro будет иметь чипсет Snapdragon 730G, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти, панель Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма, селфи-камеру с 32 МП датчиком и встроенный дактилоскопический датчик. На спине тройной модуль камер состоящий из 108 МП+13 МП+8 МП датчиков. Питать устройство будет батарея емкостью 4000 мАч, а пользовательский интерфейс будет MIUI 11 на базе Android 10 из коробки. Предположительная цена смартфона $ 370.