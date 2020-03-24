Сервис Fitbit Premium теперь бесплатен в течение 90 дней по всему миру

Компания Fitbit объявила, что делает свой Премиум-сервис бесплатным для всех пользователей по всему миру. 90-дневная бесплатная пробная версия теперь доступна через приложение Fitbit.

Для тех, кто никогда не пользовался Fitbit Premium, фитнес-программа содержит персонализированные оценки здоровья, рекомендации по здоровью, усовершенствованные инструменты для сна, индивидуальные программы и более 150 тренировок от различных брендов фитнеса, таких как Daily Burn, Popsugar и Yoga Studio от Gaiam.

Вы также получите доступ к тысячам видео и аудио тренировок, в том числе многое, что вы можете делать дома без оборудования, так что вы можете оставаться в форме. Если вы решите отменить подписку Fitbit Premium до истечения 90-дневного пробного периода, с вас не будет взиматься плата, но к тому времени у вас могут появиться некоторые привычки, которые вы хотели бы сохранить.