Сервис Google Maps получил генеративный ИИ

Компания Google делает достаточно важные шаги в своём развитии, интегрируя искусственный интеллект в практически все свои сервисы, чтобы повысить интерес со стороны аудитории. Например, компания предлагает генеративный искусственный интеллект в приложении Google Maps, который поможет пользователям исследовать интересные места независимо от характера запроса. Google объявила, что теперь вводит новый способ помощи пользователям в поиске мест, которые они хотели бы посетить при использовании Google Maps. Для этого Google полагается на свою большую языковую модель для анализа информации по более чем 250 миллионам мест, а также на отзывы, полученные от сообщества пользователей. В результате, используя эту функцию, пользователи получат рекомендации относительно мест, которые их могут заинтересовать.

Хотя компания не углубилась в детали, она упомянула, что, если вы ищете где пообедать во время дождя, вы можете просто ввести запрос «места для обеда в дождливый день» в качестве подсказки, и приложение даст вам рекомендации по всем заведениям общественного питания, которые можно посетить, пока на улице дождливая погода. Впрочем, это не лучший пример, потому что у 99% ресторанов, кафе или столовых есть крыша над головой. Но, вероятно, в определённых ситуациях это действительно даст свои плоды — в случае с поиском кинотеатра, где можно посмотреть любимый фильм, автозаправки с придорожным кафе и так далее. Интересно было бы протестировать эту функцию.