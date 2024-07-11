Сервисы Samsung Galaxy AI будут поддерживаться на 200 миллионах устройств

Добиться столь впечатляющего числа устройств компании удалось благодаря серии смартфонов Galaxy S24, в рамках которого компания впервые представила набор функций под названием Galaxy AI. Кроме того, новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, представленные вчера, тоже поддерживают этот набор функций и в ближайшем будущем расширят аудиторию сервиса. Кроме того, старые устройства Samsung вскоре получат ряд апдейтов и тоже будут поддерживать функции Galaxy AI. Например, компания Samsung уже начала внедрять Galaxy AI в свои старые флагманские устройства серии S и складные смартфоны предыдущих поколений. Потому что в 2025 году все эти сервисы ИИ перестанут быть бесплатными и определённый процент аудитории в 200 миллионов пользователей будет платить за ИИ, принося приличную прибыль.