Сервисы Samsung Galaxy AI будут поддерживаться на 200 миллионах устройств

В рамках невероятно крупного мероприятия под названием Galaxy Unpacked 2024, прошедшем вчера в Париже, компания Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, умные часы Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra, а также беспроводные наушники Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro и даже сообщила цены на умное кольцо Galaxy Ring. Кроме того, президент мобильного подразделения Samsung также сообщил со сцены, что набор функций искусственного интеллекта Galaxy AI компании будет доступен на 200 миллионах устройств к концу этого года. Что, безусловно, является просто невероятным количеством устройств, потому что у конкурентов и близко нет ничего подобного как минимум на текущий момент.

Добиться столь впечатляющего числа устройств компании удалось благодаря серии смартфонов Galaxy S24, в рамках которого компания впервые представила набор функций под названием Galaxy AI. Кроме того, новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, представленные вчера, тоже поддерживают этот набор функций и в ближайшем будущем расширят аудиторию сервиса. Кроме того, старые устройства Samsung вскоре получат ряд апдейтов и тоже будут поддерживать функции Galaxy AI. Например, компания Samsung уже начала внедрять Galaxy AI в свои старые флагманские устройства серии S и складные смартфоны предыдущих поколений. Потому что в 2025 году все эти сервисы ИИ перестанут быть бесплатными и определённый процент аудитории в 200 миллионов пользователей будет платить за ИИ, принося приличную прибыль.