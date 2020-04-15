Sharkoon SHP Bronz готов к продажам

Длительное время пользователи со всего интернета жаловались на то, что на рынке нет достойных блоков питания с хорошим качеством компонентов за адекватные деньги. Теперь ситуация изменилась, так как в продажу поступили блоки питания Sharkoon SHP Bronz с мощностью 500 и 600 Вт. это весьма достойное решение, так как в блоках питания установлены дорогие компоненты и хорошая система охлаждения. Этого хватит, дабы вы пользовались компьютером и не думали о перегрузах или каких-то других проблемах с блоком питания. Правда, пока что стоимость назвали только для рынка США, там блок питания на 500 Вт стоит 45 долларов, а вариант на 600 Вт оценили в 50 долларов. Вполне нормальная цена для продукта, который позволит вашему ПК работать стабильно.