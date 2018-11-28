Sharkoon Skiller выпустила новый корпус

В последнее время компания Sharkoon Skiller показала множество своих новых продуктов — клавиатур, мышек и даже ковриков под мышку с подсветкой. Для многих пользователей компания является уже довольно узнаваемой, так что производитель решил пойти дальше и представил свой новый продукт. Им стал игровой корпус Sharkoon Skiller SGC1 RGB, который выглядит очень привлекательно и внушительно — сбоку имеется закаленное стекло, внутри много места для установки любимого железа, есть масса дополнительных бонусов, которые позволяют наслаждаться не только работой на компьютере, но и его сборкой. Пока что стоимости новинки у нас нет, корпус в Россию официально не завезли, но продукт интересный. Если на него еще будет адекватная цена, то можно будет смело брать и пользоваться — Sharkoon Skiller SGC1 RGB стоит потраченных денег.