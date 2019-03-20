Sharkoon WPM Gold Zero вышли в свет

Некоторое время назад мы говорили про компанию Sharkoon, когда она только-только показывала свои первые устройства на мировой арене. Вскоре производитель выпустил массу классных решений вроде игровых клавиатур, мышек и даже кресел. Теперь пришло время выйти на новый уровень и занять свою нишу на рынке блоков питания для вашего компьютера. На рынок вышла линейка БП под названием Sharkoon WPM Gold Zero, которая состоит из трех моделей на 550 Вт, 650 Вт и 750 Вт. Из названия можно понять, что эти блоки питания получили сертификат 80 PLUS Gold и обладают довольно высоким КПД. Пока что цен для нашего рынка нет, но ранее производитель радовал нас достойными ценниками и я думаю, что в будущем ситуация измениться не должна. Ждем релиза?