Sharkoon представил новые корпуса MS-Y1000 и MS-Z1000 Micro-ATX

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК, представила новые модели корпусов MS-Y1000 и MS-Z1000. Это два стальных корпуса для ПК формата micro-ATX, каждый из которых имеет элегантную переднюю панель с узором из отверстий для воздушного потока Y-образной или Z-образной формы.

Четыре предустановленных вентилятора должны обеспечивать оптимальное охлаждение, а воздухопроницаемая передняя панель обеспечивает постоянный приток воздуха в корпус. Несмотря на компактный дизайн, в верхнюю часть корпуса можно установить крупные компоненты, такие как 240-миллиметровый радиатор. MS-Y1000 и MS-Z1000 доступны в черном или белом цвете.

Корпуса имеют уникальный дизайн в двух вариантах: MS-Z1000 получил свое название от Z-образных отверстий на стальной передней панели, а MS-Y1000 получил свое название от Y-образных отверстий. Простая черно-белая цветовая гамма позволяет корпусу гармонировать практически с любым окружением. Боковая панель слева от корпуса состоит из двух частей: окна из закаленного стекла и решетки. Каждая часть может меняться местами и устанавливаться либо на верхнюю, либо на нижнюю часть корпуса.

Для эффективного охлаждения внутри MS-Y1000 и MS-Z1000 уже предустановлены четыре вентилятора: два 120-мм вентилятора PWM под верхней панелью, один 120-мм вентилятор PWM на нижней панели и один 80-мм вентилятор на задней панели. На нижнюю панель можно установить дополнительный 120-миллиметровый вентилятор.

С помощью удобного комплекта Compact VGCK графические карты длиной до 27 сантиметров можно устанавливать в MS-Y1000 или MS-Z1000 вертикально. Вертикальная установка позволяет избежать изгиба карты и позволяет полностью продемонстрировать освещенные элементы видеокарты, такие как кулер графического процессора с RGB-подсветкой. Установка комплекта очень проста: он крепится в корпус всего в три шага.