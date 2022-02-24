Sharkoon представила два новых корпуса MS-Y1000 и MS-Z1000

Sharkoon представила два новых корпуса MS-Y1000 и MS-Z1000. Они представляют собой Micro-ATX форм-фактор с элегантной передней панелью с узором из Y-образных или Z-образных отверстий для обеспечения максимального воздушного потока.

Корпуса поставляются с четырьмя предустановленными вентиляторами. Несмотря на свои размеры, корпуса могут вместить радиаторы сжо до 240 мм.

Боковая панель корпуса состоит из двух частей: окна из закаленного стекла и решетки. Каждая часть может меняться местами и устанавливаться либо на верхнюю, либо на нижнюю часть корпуса.

Обе модели поддерживают вертикальную установку видеокарты до 270 мм, а высота процессорного кулера ограничена 135 мм. В новых корпусах также можно разместить до трех 2,5-дюймовых дисков или один 3,5-дюймовый диск.

MS-Y1000 и MS-Z1000 доступны в черном и белом варианте по цене от 79,90 евро.