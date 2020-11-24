Sharkoon представила два новых корпуса SK3 и TK4. Оба корпуса отличаются друг от друга лишь передней панелью.

Sharkoon SK3 получила закрытую переднюю панель, а версия TK4 получила панель из закаленного стекла, что несомненно выглядит привлекательнее и интереснее. Корпуса поддерживают материнские платы размера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Корпуса достаточно вместительные, поместится кулер высотой до 157 мм и видеокарта длиной до 335 мм. Провода и накопители скрывает специальный кожух блока питания. Панель ввода оборудована двумя портами USB 3.0 и одним портом USB 2.0, а также кнопкой управления RGB.

Стоимость корпусов Sharkoon SK3 и TK4 не объявлены.