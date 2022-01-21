Sharkoon представила игровую гарнитуру Skiller SGH50

Sharkoon Technologies, международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и периферийных устройств для ПК, представила SKILLER SGH50. Это высокопроизводительная игровая гарнитура с сертификацией Hi-Res Audio и тщательно сбалансированными звуковыми драйверами для захватывающих игр и интенсивного наслаждения музыкой. Амбушюры и оголовье автоматически регулируются по размеру головы и в сочетании с мягкой подкладкой из синтетической кожи должны обеспечивать длительный комфорт.

По словам производителя, аудиодрайверы SKILLER SGH50 постоянно оптимизировались в ходе текущего процесса для достижения выразительного и кристально чистого звука. Кроме того, SKILLER SGH50 имеет сертификацию Hi-Res Audio, а также сертифицированный частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц. В играх противники могут определяться акустически, а взрывы — мощно воспроизводиться. При прослушивании музыки звуки высоких, средних и низких частот гармонично сбалансированы, так что ни одна деталь не теряется.

Четкий и понятный Микрофон SKILLER SGH50 можно отсоединить при необходимости, он оснащен поп-фильтром, который должен эффективно фильтровать взрывные звуки, обеспечивая четкое общение в видеоконференциях и голосовых чатах.

По словам производителя, особое внимание было уделено удобству ношения. Амбушюры, обитые мягкой синтетической кожей, и оголовье автоматически адаптируются к форме головы. Поэтому SKILLER SGH50 будет удобно носить даже после нескольких часов использования.

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