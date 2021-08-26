Sharkoon представила корпус ELITE SHARK CA700 с открытым дизайном

Элегантный дизайн ELITE SHARK CA700 выполнен таким образом, что со всех сторон корпуса есть возможность создать идеальный воздушный поток.
Пять вентиляторов уже предустановлены, всего в корпус можно установить до восьми вентиляторов и системы водяного охлаждения с двумя 360 мм радиаторами, видеокарту также можно расположить вертикально.
Стеклянная боковая панель с левой стороны может быть легко установлена или снята благодаря монтажному кронштейну, который поддерживает панель снизу. Защитные прокладки из ПТФЭ позволяют плавно открывать переднюю панель, не оставляя царапин на лакокрасочном покрытии.
Чтобы обеспечить доступ к вентиляторам RGB, можно открыть не только переднюю, но и верхнюю панелью. Корпус поддерживает установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX форм-фактора, видеокарт длиной до 475 мм, процессорный кулер высотой до 165 мм.
В CA700 можно установить до двух 3,5-дюймовых жестких дисков или шести 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Панель ввода включает два порта USB 3.0, аудиоразъем и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C.
Доступность и стоимость корпуса Sharkoon ELITE SHARK CA700 не раскрыты.