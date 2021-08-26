Sharkoon представила корпус ELITE SHARK CA700 с открытым дизайном

Sharkoon Technologies - международный поставщик высокопроизводительных и качественных компонентов и периферийных устройств для ПК представляет свой первый корпус для ПК с открытым дизайном серии ELITE SHARK CA700.

Элегантный дизайн ELITE SHARK CA700 выполнен таким образом, что со всех сторон корпуса есть возможность создать идеальный воздушный поток.

Пять вентиляторов уже предустановлены, всего в корпус можно установить до восьми вентиляторов и системы водяного охлаждения с двумя 360 мм радиаторами, видеокарту также можно расположить вертикально.

Стеклянная боковая панель с левой стороны может быть легко установлена ​​или снята благодаря монтажному кронштейну, который поддерживает панель снизу. Защитные прокладки из ПТФЭ позволяют плавно открывать переднюю панель, не оставляя царапин на лакокрасочном покрытии.

Чтобы обеспечить доступ к вентиляторам RGB, можно открыть не только переднюю, но и верхнюю панелью. Корпус поддерживает установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX форм-фактора, видеокарт длиной до 475 мм, процессорный кулер высотой до 165 мм.

В CA700 можно установить до двух 3,5-дюймовых жестких дисков или шести 2,5-дюймовых твердотельных накопителей. Панель ввода включает два порта USB 3.0, аудиоразъем и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C.

Доступность и стоимость корпуса Sharkoon ELITE SHARK CA700 не раскрыты.
Комментарии и отзывы Sharkoon ELITE SHARK CA700
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