Sharkoon представила корпус TG4M RGB

Sharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК представила новый корпус Sharkoon TG4M RGB. Для оптимизации воздушного потока корпус ATX также предлагает четыре предустановленных и полностью адресуемых вентилятора RGB диаметром 120 миллиметров. И, несмотря на свой компактный дизайн, он также может вместить в себя требовательные аппаратные компоненты.

Вместо передней панели из закаленного стекла TG4M RGB оснащен воздухопроницаемой сетчатой ​​решеткой. Характерный внешний вид серии TG с прозрачной передней и боковой панелью был сохранен, но на этот раз цель состоит в том, чтобы оптимизировать воздушный поток.

Этому способствуют три предустановленных 120-миллиметровых вентилятора за передней панелью и еще один такой же вентилятор на задней панели. Все вентиляторы имеют RGB подсветку. Также возможна интеграция в существующие системы синхронизации освещения.

Как и в других корпусах серии TG, TG4M RGB также имеет боковую панель из закаленного стекла, через которую можно увидеть встроенное аппаратное обеспечение. Чтобы никакие кабели не мешали, при необходимости их можно убрать из поля зрения, используя кабельные вводы в лотке материнской платы. Съемный пылевой фильтр расположен за передними вентиляторами для необходимой защиты от пыли.

Комментарии и отзывы Sharkoon TG4M RGB
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