Sharkoon представила корпусные вентиляторы SilentStorm 120 PWM и SilentStorm 140 PWM

Sharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и периферийных устройств для ПК сегодня объявила о выпуске корпусных вентиляторов SilentStorm 120 PWM и SilentStorm 140 PWM.

Доступные как 120-миллиметровые и 140-миллиметровые вентиляторы RGB LED, и с максимальной скоростью 1400 оборотов в минуту, они всегда должны обеспечивать наилучшее возможное охлаждение корпуса ПК благодаря управлению с материнской платы. Обе модели также имеют девять адресуемых светодиодов и сменные виброгасители двух разных цветов.

Благодаря ШИМ-управлению скорость вентиляторов SilentStorm PWM регулируется точно в соответствии с требованиями материнской платы, вплоть до максимальной скорости 1400 оборотов в минуту. SilentStorm 140 PWM создает объем воздушного потока до 121,9 кубических метров в час, а SilentStorm 120 PWM имеет объем воздушного потока до 93,6 кубических метров в час.

Благодаря ШИМ-управлению вентилятором и гидродинамическому подшипнику обе модели вентиляторов должны быть приятно тихими даже при максимальной производительности. При полной мощности SilentStorm PWM 120 достигает максимум 20 децибел, а SilentStorm 140 PWM достигает максимум 35 децибел.

SilentStorm 120 PWM и SilentStorm 140 PWM поставляются со сменными виброгасителями белого и серого цвета. Таким образом, помимо снижения вибрации на ПК, виброгасители обеспечивают лучшую совместимость с внешним видом существующего корпуса ПК.
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