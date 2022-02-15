Sharkoon представила новый корпус V1000 RGB Micro-ATX

Sharkoon Technologies — международный поставщик высококачественных высокопроизводительных компонентов и периферийных устройств для ПК представила новый корпус V1000 RGB Micro-ATX. С выпуском V1000 RGB компания Sharkoon расширила свою популярную серию корпусов micro-ATX, представив первую версию с элементами RGB.

Этот корпус micro-ATX поставляется с тремя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами RGB и боковой панелью из закаленного стекла. Как и в предыдущих моделях, блок питания и прилегающие к нему кабели можно спрятать в туннеле в нижней части корпуса. Аппаратные кабели также можно вывести из поля зрения, используя кабельные вводы в лотке материнской платы. Несмотря на компактный форм-фактор, внутрь можно установить 240-миллиметровый радиатор или 40-сантиметровую видеокарту.

Блок питания длиной до 24 сантиметров может быть размещен в туннеле блока питания. Используя кабельные вводы, кабели можно прокладывать через лоток материнской платы и за ним, чтобы обеспечить упорядоченную укладку кабелей. V1000 RGB поставляется с тремя предустановленными внутри 120-миллиметровыми вентиляторами RGB: два за передней панелью и один на задней панели.

Под верхней панелью могут быть установлены либо три 120-миллиметровых вентилятора, либо два 140-миллиметровых вентилятора. В качестве альтернативы размещению вентиляторов за передней панелью вместо них может быть установлен 240-миллиметровый радиатор. Высота радиатора с учетом вентиляторов может достигать 5,9 сантиметра.

Несмотря на компактный форм-фактор, в V1000 RGB также можно устанавливать более крупные компоненты. В корпус помещаются видеокарты длиной до 40 сантиметров, а также процессорный кулер высотой 15,8 сантиметра.

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