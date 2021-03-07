Sharkoon представила стильный кейс ELITE SHARK CA300H

Sharkoon расширяет ассортимент компьютерных корпусов новой моделью ELITE SHARK CA300H. Прочный корпус ATX оснащен боковыми панелями из закаленного стекла, что обеспечивает максимальный обзор комплектующих.

Корпус поставляется с предустановленными RGB-вентиляторами, три из которых установлены на передней панели и еще один на задней панели. Панель ввода/вывода расположена с боковой стороны, на ней есть аудиоразъем, USB-порты, в том числе порт USB Type-C.

ELITE SHARK CA300H совместим с материнскими платами Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX. Поддерживает длину видеокарты до 420 мм, высоту кулера 165 мм. Кроме того, корпус поддерживает установку радиаторов сжо до 420 мм спереди или до 360 мм сверху.

Sharkoon ELITE SHARK CA300H продается за 154,90 евро.
Комментарии и отзывы Sharkoon ELITE SHARK CA300H
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Новости:
Смартфон HTC Wildfire E lite засветился в России

На российском сайте HTC обнаружились сведения о смартфоне Wildfire E lite, который еще не был представлен...
Samsung Galaxy A52 5G получит защиту от воды

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Galaxy A52 5G, который еще не был предста...
Samsung Galaxy S20 теперь поддерживает eSIM

Samsung недавно начал выпуск обновления One UI 3.1 для различных устройств, включая серию Galaxy S20. Нар...
Лучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RCЛучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RC
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Рендеры Redmi K40 оказались фейками...
Рендеры Redmi K40 оказались фейкамиОдин из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил о том, что появившиеся недавно в сети изображения еще не п...
Xiaomi выпускает обновление Android 11 д...
Xiaomi выпускает обновление Android 11 дXiaomi Mi 10 Lite 5G был выпущен в мае этого года. Недавно, компания начала развертывание обновления ОС A...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11Sonnet представила док-станцию Echo 11 Thunderbolt 4. Устройство оснащено тремя портами USB 3.2 Gen 2 Typ...
LG представила 32-дюймовый монитор Ultra...
LG представила 32-дюймовый монитор UltraКомпания LG Electronics известна своими качественными дисплеями и первоклассными мониторами. Теперь компа...
Genesis представила гоночный руль Seabor...
Genesis представила гоночный руль SeaborGenesis представила гоночный руль Seaborg 400. Он обеспечивает полное погружение в гоночный процесс, по с...
Apple Watch спасли жизнь человека...
Apple Watch спасли жизнь человекаАмериканский технологический гигант Apple на протяжении многих лет выпускает полезные для пользователей г...
Vivo S9 с двойной селфи-камерой представ...
Vivo S9 с двойной селфи-камерой представСетевые источники подтвердили предыдущие слухи о том, что смартфон Vivo S9 будет представлен в начале мар...
Tecno Spark 6 Go выпустили в Индии...
Tecno Spark 6 Go выпустили в ИндииTecno Spark 6 Go — самый новый бюджетный смартфон от компании Tecno, который теперь официально представил...
Появились изображения и характеристики H...
Появились изображения и характеристики HКомпания Huawei планирует выпустить новый смартфон серии Nova 7 под названием Nova 7 SE 5G LOHAS Edition....
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный мик...
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный микТестируемый сегодня планетарный миксер Hyundai HYM-S6551 может похвастать сразу восемью скоростными режим...
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выходит на PS...
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выходит на PSРимейк Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 успешно стартовал на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC в прошлом ...
Возврат CyberPunk 2077 на Sony PlayStati...
Возврат CyberPunk 2077 на Sony PlayStatiSony Interactive Entertainment стремится к тому, чтобы все клиенты были довольны игровыми впечатлениями и...
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor