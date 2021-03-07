Sharkoon представила стильный кейс ELITE SHARK CA300H

Sharkoon расширяет ассортимент компьютерных корпусов новой моделью ELITE SHARK CA300H. Прочный корпус ATX оснащен боковыми панелями из закаленного стекла, что обеспечивает максимальный обзор комплектующих.

Корпус поставляется с предустановленными RGB-вентиляторами, три из которых установлены на передней панели и еще один на задней панели. Панель ввода/вывода расположена с боковой стороны, на ней есть аудиоразъем, USB-порты, в том числе порт USB Type-C.

ELITE SHARK CA300H совместим с материнскими платами Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX. Поддерживает длину видеокарты до 420 мм, высоту кулера 165 мм. Кроме того, корпус поддерживает установку радиаторов сжо до 420 мм спереди или до 360 мм сверху.

Sharkoon ELITE SHARK CA300H продается за 154,90 евро.