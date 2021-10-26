Sharkoon представляет вентиляторы SHARK Disc PWM и SHARK Blades PWM

Sharkoon Technologies - международный поставщик высококачественных компонентов и периферийных устройств для ПК. Sharkoon представляет свои первые вентиляторы с ШИМ-управлением SHARK Blades и ШИМ-диском SHARK. Благодаря управлению материнской платой и максимальной скорости 1400 оборотов в минуту эти вентиляторы должны обеспечивать оптимальное охлаждение корпуса ПК. В дополнение к широкому диапазону цветов подсветки, два вентилятора имеют разный дизайн: SHARK Disc PWM прозрачен для стекла, что позволяет свету мерцать сквозь его границы. SHARK Blades PWM, с другой стороны, выполнен в минималистичном черном цвете и имеет лопасти вентилятора с выступающими линиями для динамического отображения во время работы. Благодаря светодиодным эффектам RGB вентиляторы должны органично вписаться в корпус ПК со всеми другими подсвечиваемыми компонентами.

ШИМ SHARK Disc и ШИМ SHARK Blades обеспечивают скорость до 1400 оборотов в минуту с объемом воздушного потока до 94,8 кубических метров в час для SHARK Blades PWM и 82,35 кубических метра в час для диска SHARK. ШИМ. Скорость можно контролировать с материнской платы. Даже на полной скорости и SHARK Blades PWM, и SHARK Disc PWM едва ли громче шепота в комнате. Их громкость составляет около 24,8 дБ (А). Гидродинамический подшипник также поддерживает плавную работу. Световыми эффектами SHARK Blade PWM и SHARK Disc PWM можно управлять с помощью программного обеспечения ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync и Gigabyte RGB Fusion 2.0 Utility. Для максимально возможной совместимости светодиоды RGB могут быть подключены к материнской плате либо через соединение 5 VDG, либо через четырехконтактное соединение G с кодом 5 VD. Прорезиненные точки контакта снижают вибрацию корпуса и дополнительно способствуют плавной работе вентиляторов.