Sharkoon выпускает компьютерный корпус TG4M RGB

Компания Sharkoon объявила о выпуске нового корпуса TG4M RGB с сетчатой передней панелью.

Sharkoon TG4M RGB оснащен четырьмя предустановленными 120 мм вентиляторами с RGB-подсветкой. Передняя панель корпуса обеспечивает максимальный воздушный поток, благодаря сетчатой панели. Боковая панель в свою очередь выполнена из закаленного стекла. Пылевые фильтры предотвращают попаданию пыли в корпус.

Новинка может вместить видеокарты длиной до 375 мм, кулер ЦП высотой до 160 мм. Кроме того, есть место двух 3,5-дюймовых жестких дисков и до четырех твердотельных накопителей. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, MIcro-ATX и ATX.

Панель ввода/вывода включает два порта USB 3.0 и аудиоразъем HD.

Sharkoon TG4M RGB продается по ррц 74,90 евро.
Комментарии и отзывы Sharkoon TG4M RGB
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