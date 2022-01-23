Sharkoon выпустила игровую гарнитуру SKILLER SGH50

Мягкие, круглые амбушюры и оголовье покрыты мягкой синтетической кожей, чтобы наушники SKILLER SGH50 можно было носить часами. Амбушюры автоматически подстраиваются под форму головы, обеспечивая комфорт и позволяя надевать гарнитуру быстро и без усилий. Светлые швы на амбушюрах дополняют искусно оформленную алюминиевую поверхность чашек наушников.
Благодаря естественным характеристикам записи съемного микрофона с включенным поп-фильтром голос передается четко и без искажений.
Модульная кабельная система позволяет быстро переключатся между различными устройствами, а благодаря компактному встроенному контроллеру громкость и отключение звука всегда под рукой.
Стоимость новинки составляет 59,90 евро.