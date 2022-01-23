Sharkoon выпустила игровую гарнитуру SKILLER SGH50

Sharkoon объявила о выпуске новой игровой гарнитуры SKILLER SGH50. Новинка оснащена сертификацией Hi-Res Audio и обеспечивают частотный диапазон от 10 Гц до 40 кГц.

Мягкие, круглые амбушюры и оголовье покрыты мягкой синтетической кожей, чтобы наушники SKILLER SGH50 можно было носить часами. Амбушюры автоматически подстраиваются под форму головы, обеспечивая комфорт и позволяя надевать гарнитуру быстро и без усилий. Светлые швы на амбушюрах дополняют искусно оформленную алюминиевую поверхность чашек наушников.

Благодаря естественным характеристикам записи съемного микрофона с включенным поп-фильтром голос передается четко и без искажений.

Модульная кабельная система позволяет быстро переключатся между различными устройствами, а благодаря компактному встроенному контроллеру громкость и отключение звука всегда под рукой.

Стоимость новинки составляет 59,90 евро.
Комментарии и отзывы Sharkoon SKILLER SGH50
Беспроводные наушники Realme Buds Q2…
Беспроводные наушники Realme Buds Q2Сегодня Realme выпустила новые беспроводные наушники Realme Buds Q2. Они поставляются с поддержкой ENC (…
Meizu представляет проводные наушники Lifeme LP21C со встрое…
Meizu представляет проводные наушники Lifeme LP21C со встроеMeizu представила проводные наушники Lifeme LP21C со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. …
Genesis представляет белую гарнитуру Neon 750 RGB…
Genesis представляет белую гарнитуру Neon 750 RGBGenesis выпустила гарнитуру Neon 750 RGB в белом цвете. Модель 750 RGB White очарует игроков высочайшим к…
Беспроводные наушники BoAt Rockerz 660…
Беспроводные наушники BoAt Rockerz 660Производитель аудиоаксессуаров boAt представил беспроводные наушники Rockerz 660. Наушники по цене 33 дол…
HyperX выпустила гарнитуру Cloud Alpha Blackout Edition в че…
HyperX выпустила гарнитуру Cloud Alpha Blackout Edition в чеHyperX объявила о выпуске игровой периферии Cloud Alpha Blackout Edition в полностью черном исполнении. …
Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Youth Edition…
Беспроводные наушники Redmi Buds 3 Youth EditionВ сентябре Redmi выпустила Redmi Buds 3 в Китае в качестве своих первых полноразмерных беспроводных наушн…
Беспроводные наушники OnePlus Buds Z2 оценен в $100…
Беспроводные наушники OnePlus Buds Z2 оценен в $100Компания OnePlus представила глобальную версию беспроводных наушников Buds Z2, которые уже доступны в Кит…
Просочившийся рендер Oppo Enco X2 раскрывает дизайн…
Просочившийся рендер Oppo Enco X2 раскрывает дизайнНаушники Oppo Enco X TWS, выпущенные еще в 2020 году, вскоре должны получить своего преемника, поскольку …
Обзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофономОбзор A4Tech Bloody G200S. Игровые наушники с однонаправленным микрофоном
Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptXОбзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX
Обзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор Honor Earbuds 2 Lite. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENCОбзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENC
Обзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игрОбзор Edifier P205. Проводные вкладыши для игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor