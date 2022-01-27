Sharkoon выпустила корпус TG7M RGB

Sharkoon представила корпус для ПК - TG7M RGB.

В корпусе есть четыре предустановленных 120-мм вентилятора RGB PWM и возможность установки радиатора длиной до 360 мм. Сетчатая передняя панель слева и справа обрамлена металлической окантовкой, придающей корпусу элегантный вид. Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла для демонстрации внутренних компонентов.

Sharkoon TG7M RGB поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, EATX, видеокарты длиной до 380 мм, кулеры высотой до 172 мм. Помимо вентиляторов, под верхнюю панель или за сетчатую переднюю панель можно установить радиатор длиной до 360 мм для обеспечения достаточного водяного охлаждения.

Панель ввода/вывода включает два разъема USB 3.0, аудиоразъем и порт USB 3.2 Gen.2 (Type-C).

Корпус TG7M RGB доступен по рекомендованной цене 109,00 евро.