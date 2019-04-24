Sharp AQUOS S2 отдают со скидкой

Компания Sharp длительное время считалась неким аналогом Apple — инженеры бренда показывали какие-то невероятные технологии, уникальный дизайн и массу других бонусов. Например, в свое время был представлен смартфон Sharp AQUOS S2, который уже тогда получил стильную выемку под камеру на фронтальной панели. Уже тогда это было очень интересно и необычно, а сейчас вовсе пошла мода на такие вот дисплеи. Кроме того, сейчас вы можете приобрести смартфон Sharp AQUOS S2 со скидкой в 20% и получить не просто крутой продукт, а идеальное решение за свои деньги. Ничего подобного за эту же сумму денег вы точно не сможете получить при всем желании. Так что если хотели давно нечто необычное, стильное, производительное, то самое время посмотреть на этот гаджет.