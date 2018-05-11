Sharp Aquos R2 выглядит странно

Официально представлен флагманский смартфон Sharp Aquos R2, который выглядит достаточно интересно и дисплей здесь с комическим разрешением. Диагональ дисплея составляет 6 дюймов, разрешение составляет 3040 на 1440 точек, матрица построена по технологии IPS с отличной яркостью и прочими преимуществами. Это самый интересный дисплей на современном мобильном рынке, правда вот к дизайну есть вопросы. Дело в том, что здесь на фронтальной стороне решили помимо дисплея вместить еще аппаратную клавишу Home, которая является еще и сканером отпечатков пальцев. Выглядит такое решение не очень привлекательно, так как сверху на дисплее еще и камеру вмонтировали, которая перекрывает часть обзора. Это не очень круто, на самом деле, хотя начинка и остальные параметры девайса вполне могут устроить ценителя инноваций.