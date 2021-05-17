Sharp Aquos R6 официально представлен

Sharp только что анонсировала свой новый смартфон AQUOS R6 с достаточно привлекательными характеристиками — процессором Qualcomm Snapdragon 888, дисплеем с частотой обновления 240 Гц и первым в мире 1-дюймовый сенсор камеры на задней панели. По этим трем характеристикам уже можно сказать, что японский производитель смартфонов расширяет свое влияние в сегменте сверхвысокого класса на рынке. К примеру, устройство оснащено 6,6-дюймовым OLED-дисплеем WUXGA+ Pro IGZO с разрешением 1260 x 2730 пикселей (2K+) и высокой частотой обновления 240 Гц. Этот дисплей предлагает максимальную яркость 2000 нит и даже поддерживает HDR с контрастностью 20 000 000: 1.

Работает смартфон премиум-класса от большой аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку по технологии Intelligent Charge 2.0, а высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 888 обеспечивает потенциального покупателя всеми необходимыми возможностями. Что касается памяти, Sharp предлагает смартфон с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 3.1. Кроме того, производитель делает большую ставку на качестве камеры — она должна снимать на уровень выше потенциальных конкурентов благодаря датчику изображения нового поколения и линзам от Leica. Впрочем, пока что камера классная только на уровне характеристик — производитель не предоставил никаких примеров снимком, да и тесты от профильных изданий пока что не готовы. Но смартфон выглядит очень круто.
Комментарии и отзывы Sharp Aquos R6
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